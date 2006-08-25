Трек · 2006
Welcome Home Luc Robitaille
7 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone Sweden
Текст песни
Smile you're on tv again
You must put up a happy face
Your mother told you to on Christmas day
Oh you must do what they say
Now you're thinking of happy thoughts
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
MTV Unplugged - Efter solnedgången2023 · Альбом · Mando Diao
Get Down2023 · Сингл · Mando Diao
Rabadam Ching, Vol. 32023 · Сингл · Mando Diao
Boblikov's Magical World2023 · Альбом · Mando Diao
Primal Call, Vol. 22022 · Сингл · Mando Diao
Stop the Train, Vol. 12022 · Сингл · Mando Diao
Stjärnorna2022 · Сингл · Mando Diao
Majvisa2022 · Сингл · Mando Diao
Långsamt2021 · Сингл · Mando Diao
Vi lever nu2021 · Сингл · Mando Diao
Vi lever nu2020 · Сингл · Mando Diao
All the People2020 · Альбом · Mando Diao