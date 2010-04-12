О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Tv-2

Tv-2

Трек  ·  2010

Hallo hallo (2004 - Remaster)

Tv-2

Исполнитель

Tv-2

Трек Hallo hallo (2004 - Remaster)

Название

Альбом

1

Трек Hallo hallo (2004 - Remaster)

Hallo hallo (2004 - Remaster)

Tv-2

50 Stærke Danske Hits (Vol. 7)

4:03

Текст песни

Hallo hallo, hvad venter du på

Er der noget du har glemt eller hva skal vi tro?

Der står en pige og ligner en du godt kan li

Og hun ville dø for bare én gang at høre dig sige

Информация о правообладателе: Parlophone Denmark

Другие релизы артиста

Релиз Greatest Greenland - Sæler, Hvaler og Solskin (Kalaallit Nunaat Nuannarisara)
Greatest Greenland - Sæler, Hvaler og Solskin (Kalaallit Nunaat Nuannarisara)2019 · Альбом · Tv-2
Релиз Tæt Trafik I Herning
Tæt Trafik I Herning2018 · Альбом · Tv-2
Релиз Tæt Trafik I Herning
Tæt Trafik I Herning2018 · Сингл · Tv-2
Релиз Don't Get Me Started
Don't Get Me Started2018 · Сингл · Tv-2
Релиз Kontoret Lukker Nu (Cutfather & Ben Remix)
Kontoret Lukker Nu (Cutfather & Ben Remix)2017 · Сингл · Tv-2
Релиз Det Gode Liv
Det Gode Liv2015 · Альбом · Tv-2
Релиз Be Bab
Be Bab2012 · Сингл · Tv-2
Релиз Showtime - Kommentar
Showtime - Kommentar2011 · Альбом · Tv-2
Релиз Showtime
Showtime2010 · Альбом · Tv-2
Релиз For Dig Ku' Jeg Gøre Alting
For Dig Ku' Jeg Gøre Alting2007 · Сингл · Tv-2
Релиз For Dig Ku' Jeg Gøre Alting (Remixes)
For Dig Ku' Jeg Gøre Alting (Remixes)2007 · Сингл · Tv-2
Релиз Randers Station
Randers Station2007 · Сингл · Tv-2

