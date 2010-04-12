Трек · 2010
The Beasts
2 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
Текст песни
There are the beasts
Flushing through the streets
With sorrow
On their mind
Allways the beasts
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Monsters2025 · Сингл · Carpark North
Vi Kommer Alle Et Sted Fra (Carpark North X DR Pigekoret)2021 · Сингл · Carpark North
Vi Kommer Alle Et Sted Fra2021 · Сингл · DR PigeKoret
Moments2020 · Сингл · Carpark North
Hopefully We'll Never Know2019 · Сингл · Carpark North
Panic Attack2019 · Сингл · Carpark North
Unbreakable2016 · Сингл · Carpark North
We Hold The Stars2015 · Сингл · Carpark North
Phoenix2015 · Альбом · Carpark North
Transparent2010 · Сингл · Carpark North
Leave My Place2010 · Сингл · Carpark North
Lost2010 · Альбом · Carpark North