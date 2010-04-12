О нас

Four Jacks

Four Jacks

Трек  ·  2010

Personality (2005 Remaster)

Four Jacks

Исполнитель

Four Jacks

Трек Personality (2005 Remaster)

Название

Альбом

1

Трек Personality (2005 Remaster)

Personality (2005 Remaster)

Four Jacks

50 Stærke Danske Hits (Vol. 7)

2:50

Текст песни

Du er ikke som de andre pi'r

Ja, du er noget helt for dig selv

Ah (pift) o la la

Du er noget helt for dig selv

Alle de andre betyder intet for mig

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Denmark

