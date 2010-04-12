Трек · 2010
So Beautiful
5 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
Текст песни
The morning light caresses your face on my pillow
You're still asleep and you're so beautiful
I'm so proud that i lie right beside you
My bed, my sheets, you and me, so suitable
You give me the best of you, and i wanna give you the best of me
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Nasha2025 · Сингл · Daniel D
Flirt subtil2025 · Сингл · Alex
Besoin de Repartir2025 · Альбом · Alex
Друзья2025 · Сингл · Alex
DIL KA SAFAR2025 · Сингл · Alex
Mausam2025 · Сингл · Daniel D
Big Cuddie (2025 Remastered Version)2025 · Сингл · Tony Blac
Sule pe' n'ora2025 · Сингл · Alex
Warum Immer Ich2025 · Сингл · Alex
Oblivion2025 · Сингл · Alex
Мой мир2025 · Сингл · Alex
Good Friends2025 · Сингл · Alex