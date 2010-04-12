О нас

Julie

Julie

Трек  ·  2010

Shout (Our Love Will Be the Light)

1 лайк

Julie

Исполнитель

Julie

Трек Shout (Our Love Will Be the Light)

#

Название

Альбом

1

Трек Shout (Our Love Will Be the Light)

Shout (Our Love Will Be the Light)

Julie

50 Stærke Danske Hits (Vol. 7)

3:53

Текст песни

Will I ever know, will it ever show

It's you and me

Can we ever tell, all I know I've never felt this way

Everthing I've dreamed

Seemed so far away until this day

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
