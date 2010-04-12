О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Saybia

Saybia

Трек  ·  2010

I Surrender

11 лайков

Saybia

Исполнитель

Saybia

Трек I Surrender

#

Название

Альбом

1

Трек I Surrender

I Surrender

Saybia

50 Stærke Danske Hits (Vol. 7)

3:39

Текст песни

A million suns are glowing in the night

Everything is quiet

Except for all the voices in my head

That say your name

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Eyes On The Highway
Eyes On The Highway2007 · Альбом · Saybia
Релиз Angel
Angel2007 · Сингл · Saybia
Релиз Bend The Rules
Bend The Rules2005 · Сингл · Saybia
Релиз Saybia
Saybia2004 · Альбом · Saybia
Релиз I Surrender
I Surrender2004 · Сингл · Saybia
Релиз These Are The Days
These Are The Days2004 · Альбом · Saybia
Релиз Brilliant Sky
Brilliant Sky2004 · Сингл · Saybia
Релиз Brilliant Sky
Brilliant Sky2004 · Сингл · Saybia
Релиз Live EP
Live EP2003 · Альбом · Saybia
Релиз The Day After Tomorrow
The Day After Tomorrow2003 · Сингл · Saybia
Релиз The Second You Sleep
The Second You Sleep2002 · Альбом · Saybia

Похожие артисты

Saybia
Артист

Saybia

The Kills
Артист

The Kills

Brand New
Артист

Brand New

Gruff Rhys
Артист

Gruff Rhys

Goo Goo Dolls
Артист

Goo Goo Dolls

Oasis
Артист

Oasis

Bear Ghost
Артист

Bear Ghost

The Kooks
Артист

The Kooks

Cage The Elephant
Артист

Cage The Elephant

The Handsome Family
Артист

The Handsome Family

The Killers
Артист

The Killers

Fontaines D.C.
Артист

Fontaines D.C.

Supergrass
Артист

Supergrass