Трек · 2015
Invisibile
12 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: WM Italy
Текст песни
Come l'aria che ho in gola che canto e scapperà via
Come una preghiera, la paura e l'idea
Come quel tuo segreto che vorrei ma non so
Come la terra ha il suo centro che non si vedrà mai
Non potrei calcolare tutto il bene che dai
