Трек · 2004
Sweater (2004 Remaster)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
If I had met her wearing the sweater
I would feel better than I do today
She would deplore me and just stand there in the door
Would come out to play with me then I would show you the ways of the sea
Have you got time for me love
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Day After Day2020 · Сингл · Ian Anderson
Original Album Series2015 · Альбом · Terry Reid
Rogue Waves2012 · Альбом · Terry Reid
River2004 · Альбом · Terry Reid
Superlungs2004 · Альбом · Terry Reid
Superlungs2004 · Альбом · Terry Reid
The Driver1991 · Альбом · Terry Reid
Bang Bang You're Terry Reid1968 · Альбом · Terry Reid