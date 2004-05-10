Трек · 2004
Penny (2004 Remaster)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
I often wondered about the past
Wondered if our love was going to last or end
Rumours described in a way to me
Makes it easy to see that they would bend I was shy
Could lend one penny to spend on feeling I hide from you
