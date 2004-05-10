Трек · 2004
May Fly (2004 Remaster)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Nothing I can think, nothing I can do
That I would want to say
Nothing in my head or yours
That you can say really makes me want to say
Now I found out there's something really standing all for life
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Day After Day2020 · Сингл · Ian Anderson
Original Album Series2015 · Альбом · Terry Reid
Rogue Waves2012 · Альбом · Terry Reid
River2004 · Альбом · Terry Reid
Superlungs2004 · Альбом · Terry Reid
Superlungs2004 · Альбом · Terry Reid
The Driver1991 · Альбом · Terry Reid
Bang Bang You're Terry Reid1968 · Альбом · Terry Reid