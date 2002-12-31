Трек · 2002
Love at First Sight
46 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Thought that I was going crazy
Just havin' one those days yea
Didn't know what to do
Then there was you
And everything went from wrong to right
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
last night i dreamt i fell in love2025 · Сингл · Alok
Tension II2024 · Альбом · Kylie Minogue
Lights Camera Action2024 · Альбом · Kylie Minogue
Padam Padam2023 · Сингл · Kylie Minogue
10 Out Of 10 (feat. Kylie Minogue)2023 · Сингл · Oliver Heldens
Can't Get You out of My Head (Peggy Gou’s Midnight Remix)2022 · Сингл · Kylie Minogue
A Second To Midnight (Jodie Harsh Remix)2021 · Сингл · Kylie Minogue
A Second to Midnight (Jodie Harsh Remix)2021 · Сингл · Years & Years
DISCO (Extended Mixes)2021 · Альбом · Kylie Minogue
DISCO (Guest List Edition)2021 · Альбом · Kylie Minogue
DISCO: Guest List Edition2021 · Альбом · Kylie Minogue
Kiss Of Life2021 · Сингл · Kylie Minogue