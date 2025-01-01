Трек · 1982
Canción infantil (A mi hijo Pablo)
Por haberte lavado las manos y desayunar
Por haberte vestido tú solo
Por haber dado un beso a mamá
Por haber ido hoy al colegio
Por haber compartido tus juegos
