Jose Luis Perales

Jose Luis Perales

Трек  ·  1982

¿A quién le importará?

Jose Luis Perales

Jose Luis Perales

Трек ¿A quién le importará?

Трек ¿A quién le importará?

¿A quién le importará?

Jose Luis Perales

Entre El Agua Y El Fuego

Текст песни

Si te quiero o no te quiero, eso no le importa a nadie

Nos importa a ti y a mí, y a lo oscuro de una calle

Donde un beso ayer te di

Y luego fueron dos, y luego en fin, la-la

¿A quién le importará lo que pasó?, ya ves

Информация о правообладателе: Parlophone Spain

