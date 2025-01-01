Трек · 1982
¿A quién le importará?
Информация о правообладателе: Parlophone Spain
Текст песни
Si te quiero o no te quiero, eso no le importa a nadie
Nos importa a ti y a mí, y a lo oscuro de una calle
Donde un beso ayer te di
Y luego fueron dos, y luego en fin, la-la
¿A quién le importará lo que pasó?, ya ves
