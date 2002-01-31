Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2002 by EMI Records Ltd./Virgin Classics
Rene Jacobs
/Rachel Yakar/Ulrik Cold/Rita Dams/James Bowman/Jill Gomez/Max van Egmond/
Il Complesso Barocco
/Alan Curtis, Il Complesso Barocco, René Jacobs
Трек · 2002
Admeto, HWV 22, Act 2: Aria. "Sparite, oh pensieri, se solo volete" (Admeto)
