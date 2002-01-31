О нас

Rene Jacobs

Rene Jacobs

/Rachel Yakar/Ulrik Cold/Rita Dams/James Bowman/Jill Gomez/Max van Egmond/

Il Complesso Barocco

/Alan Curtis, Il Complesso Barocco, René Jacobs

Трек  ·  2002

Admeto, HWV 22, Act 2: Aria. "Sparite, oh pensieri, se solo volete" (Admeto)

Rene Jacobs

Rene Jacobs

Трек Admeto, HWV 22, Act 2: Aria. "Sparite, oh pensieri, se solo volete" (Admeto)

1

Трек Admeto, HWV 22, Act 2: Aria. "Sparite, oh pensieri, se solo volete" (Admeto)

Admeto, HWV 22, Act 2: Aria. "Sparite, oh pensieri, se solo volete" (Admeto)

Rene Jacobs

,

Il Complesso Barocco

Les Voix Du Ciel (Angel Voices)

5:42

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2002 by EMI Records Ltd./Virgin Classics
