Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2002 by EMI Records Ltd./Virgin Classics
Трек · 2002
Julius Caesar: Deep within my bosom burning
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Gluck: Orfeo ed Euridice - 1762 Edition with 1774 Paris Revisions2021 · Альбом · Teresa Stich-Randall
Janácek: Sinfonietta, 4 Opera Preludes, Taras Bulba2019 · Альбом · Leoš Janáček
Handel Favourites – Arrival of the Queen of Sheda, Water Music, and more – Mackerras, Szell, Menuhi,n Somary2017 · Альбом · Georg Friedrich Händel
Highlights of Charles Mackerras2017 · Альбом · Sir Charles Mackerras
Gluck: Alceste, Wq. 44 (Sung in French) [Live Recordings 1981]2014 · Альбом · Dame Janet Baker
Loud2014 · Альбом · Sir Charles Mackerras
Masquerade, Vol. 12013 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Janacek: Sinfonietta; Taras Bulba; Lachian Dances2013 · Сингл · Sir Charles Mackerras
Beethoven: Symphony No. 9 "Choral"2011 · Альбом · Royal Liverpool Philharmonic Choir
Icon: Charles Mackerras2011 · Альбом · Sir Charles Mackerras
Peter Dawson: Man of Song2011 · Альбом · John Ireland
Tchaikovsky: Symphony No. 6 / Mendelssohn: Overture to a Midsummer Night's Dream2011 · Альбом · Philharmonia Orchestra