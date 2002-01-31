О нас

Sir Charles Mackerras

Sir Charles Mackerras

Трек  ·  2002

Julius Caesar: Deep within my bosom burning

Sir Charles Mackerras

Исполнитель

Sir Charles Mackerras

Трек Julius Caesar: Deep within my bosom burning

#

Название

Альбом

1

Трек Julius Caesar: Deep within my bosom burning

Julius Caesar: Deep within my bosom burning

Sir Charles Mackerras

Les Voix Du Ciel (Angel Voices)

3:22

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2002 by EMI Records Ltd./Virgin Classics
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Другие релизы артиста

Релиз Gluck: Orfeo ed Euridice - 1762 Edition with 1774 Paris Revisions
Gluck: Orfeo ed Euridice - 1762 Edition with 1774 Paris Revisions2021 · Альбом · Teresa Stich-Randall
Релиз Janácek: Sinfonietta, 4 Opera Preludes, Taras Bulba
Janácek: Sinfonietta, 4 Opera Preludes, Taras Bulba2019 · Альбом · Leoš Janáček
Релиз Handel Favourites – Arrival of the Queen of Sheda, Water Music, and more – Mackerras, Szell, Menuhi,n Somary
Handel Favourites – Arrival of the Queen of Sheda, Water Music, and more – Mackerras, Szell, Menuhi,n Somary2017 · Альбом · Georg Friedrich Händel
Релиз Highlights of Charles Mackerras
Highlights of Charles Mackerras2017 · Альбом · Sir Charles Mackerras
Релиз Gluck: Alceste, Wq. 44 (Sung in French) [Live Recordings 1981]
Gluck: Alceste, Wq. 44 (Sung in French) [Live Recordings 1981]2014 · Альбом · Dame Janet Baker
Релиз Loud
Loud2014 · Альбом · Sir Charles Mackerras
Релиз Masquerade, Vol. 1
Masquerade, Vol. 12013 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Janacek: Sinfonietta; Taras Bulba; Lachian Dances
Janacek: Sinfonietta; Taras Bulba; Lachian Dances2013 · Сингл · Sir Charles Mackerras
Релиз Beethoven: Symphony No. 9 "Choral"
Beethoven: Symphony No. 9 "Choral"2011 · Альбом · Royal Liverpool Philharmonic Choir
Релиз Icon: Charles Mackerras
Icon: Charles Mackerras2011 · Альбом · Sir Charles Mackerras
Релиз Peter Dawson: Man of Song
Peter Dawson: Man of Song2011 · Альбом · John Ireland
Релиз Tchaikovsky: Symphony No. 6 / Mendelssohn: Overture to a Midsummer Night's Dream
Tchaikovsky: Symphony No. 6 / Mendelssohn: Overture to a Midsummer Night's Dream2011 · Альбом · Philharmonia Orchestra

Похожие артисты

Sir Charles Mackerras
Артист

Sir Charles Mackerras

Ivo Pogorelich
Артист

Ivo Pogorelich

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Артист

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Elīna Garanča
Артист

Elīna Garanča

Семен Бычков
Артист

Семен Бычков

Concertgebouw Kamerorkest
Артист

Concertgebouw Kamerorkest

Mayumi Hirasaki
Артист

Mayumi Hirasaki

Hochschulsymphonieorchester München
Артист

Hochschulsymphonieorchester München

Marcus Bosch
Артист

Marcus Bosch

Antal Dorati
Артист

Antal Dorati

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Артист

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Bomsori
Артист

Bomsori

Raymond Smullyan
Артист

Raymond Smullyan