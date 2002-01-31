Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2002 by EMI Records Ltd./Virgin Classics
Vivica Genaux/Geraldine McGreevy/Dominique Labelle/Manuela Custer/Luigi Petroni/
Sytse Buwalda
/Riccardo Ristori/
Il Complesso Barocco
/Alan Curtis, Il Complesso Barocco, Sytse Buwalda
Трек · 2002
Arminio, HWV 36, Act 2: Aria. "Con quel sangue dipinta vedrai forriera" (Tullio)
Ruth Holton, Sytse Buwalda, Holland Boys Choir, Netherlands Bach Collegium & Pieter Jan Leusink