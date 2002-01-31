О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Vivica Genaux/Geraldine McGreevy/Dominique Labelle/Manuela Custer/Luigi Petroni/

Sytse Buwalda

/Riccardo Ristori/

Il Complesso Barocco

/Alan Curtis, Il Complesso Barocco, Sytse Buwalda

Трек  ·  2002

Arminio, HWV 36, Act 2: Aria. "Con quel sangue dipinta vedrai forriera" (Tullio)

Sytse Buwalda

Исполнитель

Sytse Buwalda

Трек Arminio, HWV 36, Act 2: Aria. "Con quel sangue dipinta vedrai forriera" (Tullio)

#

Название

Альбом

1

Трек Arminio, HWV 36, Act 2: Aria. "Con quel sangue dipinta vedrai forriera" (Tullio)

Arminio, HWV 36, Act 2: Aria. "Con quel sangue dipinta vedrai forriera" (Tullio)

Sytse Buwalda

,

Il Complesso Barocco

Les Voix Du Ciel (Angel Voices)

4:15

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2002 by EMI Records Ltd./Virgin Classics

Другие релизы артиста

Похожие артисты

Sytse Buwalda
Артист

Sytse Buwalda

James Bowman
Артист

James Bowman

Philippe Jaroussky
Артист

Philippe Jaroussky

Jean-Claude Malgoire
Артист

Jean-Claude Malgoire

Les Chambristes De Ville-Marie
Артист

Les Chambristes De Ville-Marie

La Grande Écurie Et La Chambre Du Roy
Артист

La Grande Écurie Et La Chambre Du Roy

Ruth Holton, Sytse Buwalda, Holland Boys Choir, Netherlands Bach Collegium & Pieter Jan Leusink
Артист

Ruth Holton, Sytse Buwalda, Holland Boys Choir, Netherlands Bach Collegium & Pieter Jan Leusink

Catherine Bott
Артист

Catherine Bott

Leonardo García-Alarcón
Артист

Leonardo García-Alarcón

Salomé Haller
Артист

Salomé Haller

Netherlands Bach Collegium
Артист

Netherlands Bach Collegium

Stacey Shames
Артист

Stacey Shames

Paul Kuentz Symphony Orchestra
Артист

Paul Kuentz Symphony Orchestra