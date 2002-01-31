О нас

Timothy Wilson

Timothy Wilson

/

Taverner Players

/Andrew Parrott, Taverner Players, Timothy Wilson

Трек  ·  2002

Israel in Egypt, HWV 54, Pt. 3: Air. "Thou shalt bring them in"

Timothy Wilson

Исполнитель

Timothy Wilson

Трек Israel in Egypt, HWV 54, Pt. 3: Air. "Thou shalt bring them in"

#

Название

Альбом

1

Трек Israel in Egypt, HWV 54, Pt. 3: Air. "Thou shalt bring them in"

Israel in Egypt, HWV 54, Pt. 3: Air. "Thou shalt bring them in"

Timothy Wilson

,

Taverner Players

Les Voix Du Ciel (Angel Voices)

3:56

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2002 by EMI Records Ltd./Virgin Classics

