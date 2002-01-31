О нас

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2002 by EMI Records Ltd./Virgin Classics

Другие релизы артиста

Релиз Purcell: The Fairy Queen; Songs And Arias
Purcell: The Fairy Queen; Songs And Arias2019 · Сингл · John Shirley-Quirk
Релиз Great Vocal Solos & Duets : Ode On the Death of Mr. Henry Purcel
Great Vocal Solos & Duets : Ode On the Death of Mr. Henry Purcel1997 · Альбом · Ensemble Musica Antiqua
Релиз Vivaldi : Stabat Mater Nisi Dominus - Concertos pour flûte
Vivaldi : Stabat Mater Nisi Dominus - Concertos pour flûte1994 · Альбом · Musica Antiqua
Релиз Demantius : Danses & madrigaux
Demantius : Danses & madrigaux1993 · Альбом · Musica Antiqua
Релиз English Madrigals
English Madrigals1987 · Альбом · Martin Peerson
Релиз Bach, J.S.: Magnificat/Cantata No.51 "Jauchzet Gott"
Bach, J.S.: Magnificat/Cantata No.51 "Jauchzet Gott"1985 · Сингл · Charles Brett
Релиз Handel: Messiah - Highlights
Handel: Messiah - Highlights1983 · Альбом · Charles Brett
Релиз Purcell: Te Deum & Jubilate; Complete Funeral Sentences
Purcell: Te Deum & Jubilate; Complete Funeral Sentences1972 · Сингл · Ian Partridge

