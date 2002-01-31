Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2002 by EMI Records Ltd./Virgin Classics
Трек · 2002
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 177: No. 2, Aria. "Ich bitt noch mehr, o Herre Gott"
Другие релизы артиста
