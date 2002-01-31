О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Greta de Reyghere/René Jacobs/Christoph Prégardien/Peter Lika/Nederlands Kamerkoor/

La Petite Bande

/Sigiswald Kuijken, La Petite Bande

Трек  ·  2002

Magnificat in D Major, BWV 243: IX. Aria. "Esurientes implevit bonis"

La Petite Bande

Исполнитель

La Petite Bande

Трек Magnificat in D Major, BWV 243: IX. Aria. "Esurientes implevit bonis"

#

Название

Альбом

1

Трек Magnificat in D Major, BWV 243: IX. Aria. "Esurientes implevit bonis"

Magnificat in D Major, BWV 243: IX. Aria. "Esurientes implevit bonis"

La Petite Bande

Les Voix Du Ciel (Angel Voices)

3:16

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2002 by EMI Records Ltd./Virgin Classics
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз J.S. Bach: Cembaloconcerts, Vol. 1
J.S. Bach: Cembaloconcerts, Vol. 12022 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Harpsichord Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: I. Allegro
Harpsichord Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: I. Allegro2022 · Сингл · Johann Sebastian Bach
Релиз Kantaten im Januar
Kantaten im Januar2021 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)
Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)2020 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Mozart: Così fan tutte, K. 588 (Live)
Mozart: Così fan tutte, K. 588 (Live)2020 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Das neugeborne Kindelein
Das neugeborne Kindelein2018 · Альбом · La Petite Bande
Релиз Bach: The Motets
Bach: The Motets2017 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Mozart: Piano Concertos K. 413, K. 414 & K. 415
Mozart: Piano Concertos K. 413, K. 414 & K. 4152016 · Альбом · La Petite Bande
Релиз Telemann: Trumpet & Horn Concertos
Telemann: Trumpet & Horn Concertos2016 · Альбом · Georg Philipp Telemann
Релиз Musikalische Exequien
Musikalische Exequien2015 · Альбом · Heinrich Schütz
Релиз Weihnachtsoratorium
Weihnachtsoratorium2014 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Weihnachtsoratorium
Weihnachtsoratorium2014 · Альбом · La Petite Bande

Похожие артисты

La Petite Bande
Артист

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken
Артист

Sigiswald Kuijken

Paolo Zanzu
Артист

Paolo Zanzu

Liv Heym
Артист

Liv Heym

Ove Gotting
Артист

Ove Gotting

Gothenburg Artillery Division
Артист

Gothenburg Artillery Division

Churchbells of Gothenburg
Артист

Churchbells of Gothenburg

Gothenburg Symphony Brass Band
Артист

Gothenburg Symphony Brass Band

Enrico Onofri
Артист

Enrico Onofri

Gothenburg Symphony Chorus
Артист

Gothenburg Symphony Chorus

Carolina Ullrich
Артист

Carolina Ullrich

Koninklijk Concertgebouworkest
Артист

Koninklijk Concertgebouworkest

Kirov Chorus, St Petersburg
Артист

Kirov Chorus, St Petersburg