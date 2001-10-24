Трек · 2001
I Will Survive
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
At first I was afraid, I was petrified
Kept thinkin' I could never live without you by my side
Then I spent so many nights Just thinking how you did me wrong
And I grew strong
And I learned how to get along
