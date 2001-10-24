Трек · 2001
Upside Down
4 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
I said upside down you're turning me
You're giving love instinctively
'Round and 'round you're turning me
Upside down
Boy, you turn me inside out
