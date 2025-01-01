Трек · 1993
She Took a Long Cold Look
4 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 1993 Syd Barrett Music Limited under exclusive licence to Parlophone Records Limited a Warner Music Group Company
Текст песни
She took a long cold look at me
And smiled and gazed all over my arm
She loves to see me get down to ground
She hasn't time just to be with me
Her face between all she means to be
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Show Me the Way2025 · Сингл · Syd Barrett
Appalachian2025 · Альбом · Syd Barrett
Break in the Bed2025 · Сингл · Syd Barrett
Big Bass Bumpin'2025 · Сингл · Syd Barrett
Hot Tequila2024 · Сингл · Syd Barrett
Barrett Delight2024 · Сингл · Syd Barrett
Dance Until Tomorrow2024 · Сингл · Syd Barrett
Artificial2022 · Сингл · Syd Barrett
See Emily Play (Arr. for Voice, Saxophone and Orchestra by David le Page)2022 · Сингл · Orchestra of the Swan
Persuasion2020 · Альбом · Syd Barrett
Ghetto Youth2019 · Сингл · Syd Barrett
Clckizq2017 · Альбом · Syd Barrett