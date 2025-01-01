Трек · 1973
Come si fa (Remastered)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: WM Italy
Текст песни
C'era un accordo fra di noi
Che non sbagliava quasi mai
Più che fratelli, tu lo sai.
Io le mie avventure, tu le tue
C'era una stanza presa in due
