Трек · 1973
Parsifal (Pt.1) [Remastered]
1 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: WM Italy
Текст песни
Chiaro è il mattino che nasce dall'Est
Questa foresta è tua
Nato selvaggio puro nell'anima
Non sai paura cos'è
Quei cavalieri simili a Dei
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Amici Per Sempre2024 · Сингл · Pooh
No one can replace you2023 · Сингл · Pooh
in the world no one is perfect2023 · Сингл · Pooh
SERENDIPITY2023 · Сингл · Pooh
tear drop2023 · Сингл · Pooh
Cafe Remake2021 · Сингл · 19Mane
Lac Mat Nhau2021 · Сингл · Pooh
Le canzoni della nostra storia2020 · Альбом · Pooh
Dirty2020 · Сингл · J-JO
L'ultimo abbraccio2018 · Альбом · Pooh
I'm the Goat (feat. Pooh)2017 · Сингл · Pooh
Trilogia Live in Milano Piazza Duomo, 19902017 · Альбом · Pooh