О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Phoenix

Phoenix

Трек  ·  2004

Victim of the Crime

2 лайка

Phoenix

Исполнитель

Phoenix

Трек Victim of the Crime

#

Название

Альбом

1

Трек Victim of the Crime

Victim of the Crime

Phoenix

Everything Is Everything

4:05

Текст песни

Come, come, dropping off the radar

Come, come, dropping off the radar

Lost illusions try the best that you can do

You might get another chance

I burn my leather coat

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Во тьме
Во тьме2025 · Сингл · Phoenix
Релиз All Eyes On Me (Remixes)
All Eyes On Me (Remixes)2023 · Сингл · Phoenix
Релиз Odyssey
Odyssey2023 · Сингл · Beck
Релиз Winter Solstice (Braxe + Falcon Remix)
Winter Solstice (Braxe + Falcon Remix)2023 · Сингл · Phoenix
Релиз After Midnight (feat. Clairo)
After Midnight (feat. Clairo)2023 · Сингл · Phoenix
Релиз Alpha Zulu
Alpha Zulu2022 · Альбом · Phoenix
Релиз Tonight (feat. Ezra Koenig)
Tonight (feat. Ezra Koenig)2022 · Сингл · Phoenix
Релиз Alpha Zulu (Remixes)
Alpha Zulu (Remixes)2022 · Сингл · Phoenix
Релиз Alpha Zulu
Alpha Zulu2022 · Сингл · Phoenix
Релиз Rancheras de Oro , Vol. 3
Rancheras de Oro , Vol. 32021 · Альбом · Eliseo Robles
Релиз Fior Di Latte (A. G. Cook Remix)
Fior Di Latte (A. G. Cook Remix)2018 · Сингл · Phoenix
Релиз Ti Amo
Ti Amo2017 · Альбом · Phoenix

Похожие артисты

Phoenix
Артист

Phoenix

Foster The People
Артист

Foster The People

Portishead
Артист

Portishead

Foals
Артист

Foals

Beck
Артист

Beck

Justice
Артист

Justice

White Lies
Артист

White Lies

The Temper Trap
Артист

The Temper Trap

Tricky
Артист

Tricky

The Smile
Артист

The Smile

Bombay Bicycle Club
Артист

Bombay Bicycle Club

Kakkmaddafakka
Артист

Kakkmaddafakka

Metronomy
Артист

Metronomy