О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti

,

Tina Turner

Трек  ·  2004

Cose Della Vita (with Tina Turner)

13K лайков

Eros Ramazzotti

Исполнитель

Eros Ramazzotti

Трек Cose Della Vita (with Tina Turner)

#

Название

Альбом

1

Трек Cose Della Vita (with Tina Turner)

Cose Della Vita (with Tina Turner)

Eros Ramazzotti

,

Tina Turner

Open Arms

4:57

Текст песни

Sono umane situazioni

Quei momenti fra di noi

I distacchi e i ritorni

Da capirci niente poi

Già, come vedi

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: ℗ 2004 Teamwork Productions Inc under exclusive licence to Parlophone Records Ltd
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Latido Infinito
Latido Infinito2022 · Альбом · Eros Ramazzotti
Релиз Battito Infinito
Battito Infinito2022 · Альбом · Eros Ramazzotti
Релиз Sono
Sono2022 · Сингл · Eros Ramazzotti
Релиз Soy
Soy2022 · Сингл · Eros Ramazzotti
Релиз AMA
AMA2022 · Сингл · Eros Ramazzotti
Релиз AMA (Spanish Version)
AMA (Spanish Version)2022 · Сингл · Eros Ramazzotti
Релиз Ali e Radici (Remastered 192 khz)
Ali e Radici (Remastered 192 khz)2021 · Альбом · Eros Ramazzotti
Релиз Calma apparente (2021 Remastered Version)
Calma apparente (2021 Remastered Version)2021 · Альбом · Eros Ramazzotti
Релиз Alas y Raices (2021 Remastered Version)
Alas y Raices (2021 Remastered Version)2021 · Альбом · Eros Ramazzotti
Релиз Calma aparente (2021 Remastered Version)
Calma aparente (2021 Remastered Version)2021 · Альбом · Eros Ramazzotti
Релиз Musica è (Remastered 192 khz)
Musica è (Remastered 192 khz)2021 · Альбом · Eros Ramazzotti
Релиз Musica Es (Remastered 192 khz)
Musica Es (Remastered 192 khz)2021 · Альбом · Eros Ramazzotti

Похожие артисты

Eros Ramazzotti
Артист

Eros Ramazzotti

Umberto Tozzi
Артист

Umberto Tozzi

Ricchi e Poveri
Артист

Ricchi e Poveri

Lara Fabian
Артист

Lara Fabian

Geri Halliwell
Артист

Geri Halliwell

Cher
Артист

Cher

Tina Turner
Артист

Tina Turner

Romina Power
Артист

Romina Power

Barbra Streisand
Артист

Barbra Streisand

Lauren Christy
Артист

Lauren Christy

Collage
Артист

Collage

Chris De Burgh
Артист

Chris De Burgh

Pupo
Артист

Pupo