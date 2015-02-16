Трек · 2015
Never Surrender
3 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: UDR
Текст песни
I was born on the back streets
On the rotten side of town
I never had me nothin'
Just people puttin' me down
Living on the dark side
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Molly / High Tide2022 · Альбом · Data 3
Imperfect2022 · Сингл · Saxon
Daydream2022 · Сингл · Saxon
Remember the Fallen2022 · Сингл · Saxon
Remember the Fallen2022 · Сингл · Saxon
Carpe Diem2021 · Альбом · Saxon
2021 Annual2021 · Альбом · Transforma
You Didn't Know2021 · Сингл · Saxon
Carpe Diem (Seize the Day)2021 · Сингл · Saxon
Red Brick City2021 · Альбом · Heavy Water
Revolution2021 · Сингл · Heavy Water
Power2021 · Сингл · Saxon