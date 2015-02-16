Трек · 2015
Sacrifice (Live at Bloodstock)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: UDR
Текст песни
(Spoken) sacrifice...
Hail to the gods, The bringers of fortune
Worship the sun, The giver of light
Follow the steps, that lead you to heaven
Sacrifice waits for your beating heart
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Molly / High Tide2022 · Альбом · Data 3
Imperfect2022 · Сингл · Saxon
Daydream2022 · Сингл · Saxon
Remember the Fallen2022 · Сингл · Saxon
Remember the Fallen2022 · Сингл · Saxon
Carpe Diem2021 · Альбом · Saxon
2021 Annual2021 · Альбом · Transforma
You Didn't Know2021 · Сингл · Saxon
Carpe Diem (Seize the Day)2021 · Сингл · Saxon
Red Brick City2021 · Альбом · Heavy Water
Revolution2021 · Сингл · Heavy Water
Power2021 · Сингл · Saxon