Информация о правообладателе: ℗ 1996 Erato/Warner Classics Warner Music UK Ltd.
Трек · 2003
In dulci jubilo, BWV 729
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Lucy Walker: Choral Works2025 · Альбом · Stephen Farr
The St Martin's Service: II. Nunc dimittis2025 · Сингл · Stephen Farr
Arise O Lord Why Sleepest Thou?2024 · Сингл · William Byrd
Philip Moore: Organ Works2021 · Альбом · Stephen Farr
Sinfonietta: III. Adagio, e espressivo, con rubato2021 · Сингл · Stephen Farr
James MacMillan: Organ Works2020 · Альбом · Stephen Farr
J.S. Bach: Orgelbüchlein, BWV 599–6442020 · Альбом · Stephen Farr
Hieronymus Praetorius: Motets in 8, 10, 12, 16 & 20 Parts2019 · Альбом · David Skinner
J.S. Bach: Chorale Partitas, BWV 766-768 & 7702019 · Альбом · Stephen Farr
Kenneth Leighton: Organ Works, Vol. 32017 · Альбом · Stephen Farr
Judith Bingham: Organ Works2017 · Альбом · Stephen Farr
Kenneth Leighton: Complete Organ Works2017 · Альбом · Stephen Farr