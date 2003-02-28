О нас

Информация о правообладателе: ℗ 1996 Erato/Warner Classics Warner Music UK Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Handel: Solomon, HWV 67
Handel: Solomon, HWV 672007 · Альбом · Georg Friedrich Händel
Релиз Silent Night - 25 Carols of Peace & Tranquility
Silent Night - 25 Carols of Peace & Tranquility1998 · Сингл · Choir of King's College, Cambridge
Релиз Handel: 4 Coronation Anthems/Dixit Dominus etc.
Handel: 4 Coronation Anthems/Dixit Dominus etc.1997 · Сингл · Winchester Cathedral Choir
Релиз Christmas Celebration
Christmas Celebration1990 · Альбом · Winchester Cathedral Choir
Релиз Christmas Celebration
Christmas Celebration1990 · Альбом · Winchester Cathedral Choir
Релиз Mozart: Mass in C Minor
Mozart: Mass in C Minor1990 · Сингл · Arleen Auger
Релиз The Golden Age of English Cathedral Music
The Golden Age of English Cathedral Music1983 · Альбом · Martin Neary

