Информация о правообладателе: Parlophone Spain
Трек · 2004
Quisiera despertar
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Ana2013 · Сингл · Greta Y Los Garbo
Quisiera Despertar2013 · Сингл · Greta Y Los Garbo
Hay Noches Que Sueño2013 · Сингл · Greta Y Los Garbo
¡Llamad a Mr. Brown!2010 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Original Masters: Deseo / Greta y Los Garbo2005 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Greta Y Los Garbo2003 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Deseo2003 · Альбом · Greta Y Los Garbo
20 Grandes Exitos2003 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Grandes Éxitos2000 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Buscame1993 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Menuda Fiesta!1990 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Unidos por la Paz1990 · Сингл · Freddy Nois