Информация о правообладателе: Parlophone Spain

Другие релизы артиста

Релиз Ana
Ana2013 · Сингл · Greta Y Los Garbo
Релиз Quisiera Despertar
Quisiera Despertar2013 · Сингл · Greta Y Los Garbo
Релиз Hay Noches Que Sueño
Hay Noches Que Sueño2013 · Сингл · Greta Y Los Garbo
Релиз ¡Llamad a Mr. Brown!
¡Llamad a Mr. Brown!2010 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Релиз Original Masters: Deseo / Greta y Los Garbo
Original Masters: Deseo / Greta y Los Garbo2005 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Релиз Greta Y Los Garbo
Greta Y Los Garbo2003 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Релиз Deseo
Deseo2003 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Релиз 20 Grandes Exitos
20 Grandes Exitos2003 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Релиз Grandes Éxitos
Grandes Éxitos2000 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Релиз Buscame
Buscame1993 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Релиз Menuda Fiesta!
Menuda Fiesta!1990 · Альбом · Greta Y Los Garbo
Релиз Unidos por la Paz
Unidos por la Paz1990 · Сингл · Freddy Nois

