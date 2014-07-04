О нас

The Black Keys

The Black Keys

Трек  ·  2014

She's Long Gone

91 лайк

The Black Keys

Исполнитель

The Black Keys

Трек She's Long Gone

#

Название

Альбом

1

Трек She's Long Gone

She's Long Gone

The Black Keys

Boyhood: Music from the Motion Picture

3:06

Текст песни

She was made to blow you away

She don't care what any man say

Well, you can watch her strut

But keep your mouth shut

Or it's ruination day

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Nonesuch
