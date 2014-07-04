О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Yo La Tengo

Yo La Tengo

Трек  ·  2014

I'll Be Around

12 лайков

Yo La Tengo

Исполнитель

Yo La Tengo

Трек I'll Be Around

#

Название

Альбом

1

Трек I'll Be Around

I'll Be Around

Yo La Tengo

Boyhood: Music from the Motion Picture

4:45

Текст песни

When I stare into your space

I look before you

And I can see you at the times

I'll be around

To pick up your thought

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Nonesuch
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Old Joy
Old Joy2025 · Альбом · Yo La Tengo
Релиз The Bunker Sessions
The Bunker Sessions2023 · Сингл · Yo La Tengo
Релиз This Stupid World
This Stupid World2023 · Альбом · Yo La Tengo
Релиз Sinatra Drive Breakdown
Sinatra Drive Breakdown2023 · Сингл · Yo La Tengo
Релиз Aselestine
Aselestine2023 · Сингл · Yo La Tengo
Релиз Fallout
Fallout2022 · Сингл · Yo La Tengo
Релиз I Can Hear The Heart Beating As One
I Can Hear The Heart Beating As One2022 · Альбом · Yo La Tengo
Релиз Who Has Seen the Wind?
Who Has Seen the Wind?2021 · Сингл · Yo La Tengo
Релиз Wfmu Studios, East Orange, New Jersey 4th February 1990 (Live)
Wfmu Studios, East Orange, New Jersey 4th February 1990 (Live)2021 · Альбом · Yo La Tengo
Релиз Sleepless Night
Sleepless Night2020 · Сингл · Yo La Tengo
Релиз Bleeding
Bleeding2020 · Сингл · Yo La Tengo
Релиз Wasn't Born to Follow
Wasn't Born to Follow2020 · Сингл · Yo La Tengo

Похожие артисты

Yo La Tengo
Артист

Yo La Tengo

Nick Drake
Артист

Nick Drake

The Magnetic Fields
Артист

The Magnetic Fields

Bear's Den
Артист

Bear's Den

Lisa Hannigan
Артист

Lisa Hannigan

Ben Howard
Артист

Ben Howard

Marvin Gaye
Артист

Marvin Gaye

Gavin Mikhail
Артист

Gavin Mikhail

Mumford & Sons
Артист

Mumford & Sons

Alabama Shakes
Артист

Alabama Shakes

The Head And The Heart
Артист

The Head And The Heart

Gram Parsons
Артист

Gram Parsons

Carpenters
Артист

Carpenters