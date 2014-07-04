О нас

Cat Power

Трек  ·  2014

Could We

Could We

Cat Power

Boyhood: Music from the Motion Picture

2:21

Текст песни

Could we, take a walk

Could we, have a talk alone

In the afternoon

Could we, have a seat

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Nonesuch

