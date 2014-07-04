О нас

The Hives

The Hives

Трек  ·  2014

Hate to Say I Told You So

432 лайка

The Hives

Исполнитель

The Hives

Трек Hate to Say I Told You So

#

Название

Альбом

1

Трек Hate to Say I Told You So

Hate to Say I Told You So

The Hives

Boyhood: Music from the Motion Picture

3:19

Текст песни

Do what I want 'cause I can and if I don't

Because I wanna

Be ignored by the stiff and the bored

Because I'm gonna

Spit and retrieve 'cause I give and receive

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Nonesuch
Волна по треку
