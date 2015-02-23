О нас

I See Stars

I See Stars

Трек  ·  2015

Boris The Animal (MindlessMindless Remix)

4 лайка

I See Stars

Исполнитель

I See Stars

Трек Boris The Animal (MindlessMindless Remix)

#

Название

Альбом

1

Трек Boris The Animal (MindlessMindless Remix)

Boris The Animal (MindlessMindless Remix)

I See Stars

New Demons (Remixes)

2:49

Текст песни

I can't be saved

Turn up

To the baneful beast in me

All of your hate

You're your own worst enemy

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: ℗ 2015 Sumerian Records
