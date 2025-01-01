О нас

Трек  ·  1980

Bibliothèque Mazarine

Julien Clerc

Исполнитель

Julien Clerc

Трек Bibliothèque Mazarine

Название

Альбом

1

Трек Bibliothèque Mazarine

Bibliothèque Mazarine

Julien Clerc

Quand je joue

4:52

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

Другие релизы артиста

Релиз Les jours heureux
Les jours heureux2021 · Альбом · Julien Clerc
Релиз A bicyclette
A bicyclette2021 · Альбом · Julien Clerc
Релиз Terrien
Terrien2021 · Альбом · Julien Clerc
Релиз Terrien
Terrien2020 · Альбом · Julien Clerc
Релиз Mon refuge
Mon refuge2020 · Альбом · Julien Clerc
Релиз Duos
Duos2019 · Альбом · Julien Clerc
Релиз Mélissa (en duo avec Philippe Katerine)
Mélissa (en duo avec Philippe Katerine)2019 · Сингл · Katerine
Релиз Ce n'est rien (en duo avec Zaz)
Ce n'est rien (en duo avec Zaz)2019 · Сингл · ZAZ
Релиз Souffrir par toi n'est pas souffrir (en duo avec Francis Cabrel)
Souffrir par toi n'est pas souffrir (en duo avec Francis Cabrel)2019 · Сингл · Francis Cabrel
Релиз À nos amours (Édition 2018)
À nos amours (Édition 2018)2017 · Альбом · Julien Clerc
Релиз À nos amours (Édition Deluxe)
À nos amours (Édition Deluxe)2017 · Альбом · Julien Clerc
Релиз La mère évanouie
La mère évanouie2017 · Сингл · Julien Clerc

Похожие артисты

Julien Clerc
Артист

Julien Clerc

Tony Bennett
Артист

Tony Bennett

Andy Williams
Артист

Andy Williams

Carla Bruni
Артист

Carla Bruni

Cesária Evora
Артист

Cesária Evora

Françoise Hardy
Артист

Françoise Hardy

Willie Nelson
Артист

Willie Nelson

Elisa
Артист

Elisa

Imelda May
Артист

Imelda May

Elvis Costello
Артист

Elvis Costello

Lucio Dalla
Артист

Lucio Dalla

Hugh Laurie
Артист

Hugh Laurie

Shirley Bassey
Артист

Shirley Bassey