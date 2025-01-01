Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 1996
Cantique de Noël, "Minuit, chrétiens"
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Drigo: Les Millions d'Arlequin: Sérénade2024 · Сингл · Roberto Alagna
Verdi, Simon Boccanegra: "O inferno!... Sento avvampar nell'anima" (Gabriele)2024 · Сингл · Giuseppe Verdi
Al Capone2022 · Альбом · Bruno Pelletier
Reste tranquille2022 · Альбом · Bruno Pelletier
Le Chanteur2020 · Альбом · Roberto Alagna
Roberto Alagna: Essentials2020 · Альбом · Roberto Alagna
Caruso 18732019 · Альбом · Roberto Alagna
Puccini in Love2018 · Альбом · Roberto Alagna
D. Alagna: Deliverance2018 · Сингл · Roberto Alagna
La Navarraise2018 · Альбом · Aleksandra Kurzak
Massenet: La Navarraise, Act 1: "O bien aimée" (Araquil)2018 · Сингл · Roberto Alagna
Malèna2016 · Альбом · Yvan Cassar