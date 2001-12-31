Трек · 2001
Le festival de Connes (Live)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
Le festival de connes...
Elles sont toutes blondes
Elles sont toutes bonnes
C'est toutes des bombes
En silicone
