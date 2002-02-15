О нас

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Wagner - Tristan und Isolde
Wagner - Tristan und Isolde2024 · Сингл · Wolfgang Windgassen
Релиз Brahms: Complete Symphonies
Brahms: Complete Symphonies2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Релиз Wolfgang Sawallisch Conducts Haydn & Brahms
Wolfgang Sawallisch Conducts Haydn & Brahms2024 · Сингл · Wiener Symphoniker
Релиз Mendelssohn: Violin Concerto No. 2 in E Minor, Op. 64, MWV O14
Mendelssohn: Violin Concerto No. 2 in E Minor, Op. 64, MWV O142024 · Сингл · Wolfgang Sawallisch
Релиз Mozart: Violin Concerto No. 3 in G Major, K. 216
Mozart: Violin Concerto No. 3 in G Major, K. 2162024 · Сингл · Wolfgang Sawallisch
Релиз Christian Ferras, Vol. 1 (Live)
Christian Ferras, Vol. 1 (Live)2024 · Альбом · Wolfgang Sawallisch
Релиз Verdi · Macbeth
Verdi · Macbeth2024 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Carl Orff: Die Kluge
Carl Orff: Die Kluge2023 · Альбом · Carl Orff
Релиз Brahms: Double Concerto, Op. 102 & Horn Trio, Op. 40
Brahms: Double Concerto, Op. 102 & Horn Trio, Op. 402022 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Strauss: Der Bürger als Edelmann, Intermezzo & Horn Concertos Nos. 1 & 2
Strauss: Der Bürger als Edelmann, Intermezzo & Horn Concertos Nos. 1 & 22022 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Richard Strauss: Horn Concerto No.1 in E Flat - Horn Concerto No.2 in E Flat
Richard Strauss: Horn Concerto No.1 in E Flat - Horn Concerto No.2 in E Flat2021 · Сингл · Dennis Brain
Релиз ORFEO 40th Anniversary Edition - Legendary Conductors
ORFEO 40th Anniversary Edition - Legendary Conductors2020 · Альбом · Wiener Symphoniker

Похожие артисты

Wolfgang Sawallisch
Артист

Wolfgang Sawallisch

Wiener Philharmoniker
Артист

Wiener Philharmoniker

Владимир Спиваков
Артист

Владимир Спиваков

Carlos Kleiber
Артист

Carlos Kleiber

Moscow Philharmonic Orchestra
Артист

Moscow Philharmonic Orchestra

Lorin Maazel
Артист

Lorin Maazel

St. Petersburg Orchestra of the State Hermitage Museum Camerata
Артист

St. Petersburg Orchestra of the State Hermitage Museum Camerata

Saulus Sondetskis
Артист

Saulus Sondetskis

Armonie Symphony Orchestra
Артист

Armonie Symphony Orchestra

Государственный академический симфонический оркестр СССР
Артист

Государственный академический симфонический оркестр СССР

Leopold Stokowski
Артист

Leopold Stokowski

New York Philharmonic
Артист

New York Philharmonic

Ferdinand Leitner
Артист

Ferdinand Leitner