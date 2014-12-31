Трек · 2014
Dirty Bomb
Контент 18+
19 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Executive Music/The End Records
Текст песни
You know she's poison but she turns you on
You know she's bad but she feels so
Good in your arms you get me unbalanced
Who knows what will happen when that girl is gone
When that girl is gone (when that girl is)
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
~mAntras~2024 · Альбом · Alien Ant Farm
The Shadow's Verdict2022 · Альбом · Alien Ant Farm
Dive In2020 · Альбом · Alien Ant Farm
Everything She Wants2020 · Сингл · Alien Ant Farm
Colors Shapes2019 · Сингл · Smoot Criminal
Smooth Criminal - Re-Recorded LX Xander Remix2019 · Сингл · Highrise
Stéréologik2016 · Альбом · Alien Ant Farm
Always and forever2014 · Альбом · Alien Ant Farm
Smooth Criminal (7" Version)2011 · Альбом · Alien Ant Farm
Smooth Criminal2010 · Сингл · Alien Ant Farm
The Best Of Alien Ant Farm 20th Century Masters The Millennium Collection2008 · Альбом · Alien Ant Farm
Up In The Attic2006 · Альбом · Alien Ant Farm