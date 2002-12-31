О нас

Dicky Wells

Dicky Wells

Трек  ·  2002

Dicky Wells Blues

Dicky Wells

Исполнитель

Dicky Wells

Трек Dicky Wells Blues

Название

Альбом

1

Трек Dicky Wells Blues

Dicky Wells Blues

Dicky Wells

american swinging in paris

3:17

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

Другие релизы артиста

Релиз Dicky Wells with the Alex Welsh Band
Dicky Wells with the Alex Welsh Band2023 · Альбом · Dicky Wells
Релиз The Stanley Dance Sessions
The Stanley Dance Sessions2021 · Альбом · Dicky Wells
Релиз Funny Time
Funny Time2021 · Альбом · Sam Donahue
Релиз Blue Moon
Blue Moon2021 · Альбом · Dicky Wells
Релиз Still Talkative!
Still Talkative!2021 · Альбом · Rex Stewart
Релиз Bones for the King / Hello Smack
Bones for the King / Hello Smack2020 · Альбом · Dicky Wells
Релиз Swing Time: Dicky Wells - Mildred Bailey - Timme Rosenkrantz
Swing Time: Dicky Wells - Mildred Bailey - Timme Rosenkrantz2020 · Альбом · Dicky Wells
Релиз Everyday I Have the Blues
Everyday I Have the Blues2020 · Альбом · Jimmy Rushing with Oliver Nelson & his Orchestra
Релиз I Found a New Baby
I Found a New Baby2020 · Альбом · Teddy Weatherford
Релиз Trombone Four-In-Hand
Trombone Four-In-Hand2018 · Альбом · Dicky Wells
Релиз Epic
Epic2016 · Альбом · Lester Young
Релиз Hot Club Blues
Hot Club Blues2016 · Альбом · Dicky Wells

Похожие артисты

Dicky Wells
Артист

Dicky Wells

Glenn Miller
Артист

Glenn Miller

Louis Armstrong & His Orchestra
Артист

Louis Armstrong & His Orchestra

Little Walter
Артист

Little Walter

Nat Adderley
Артист

Nat Adderley

Johnny Hodges And His Orchestra
Артист

Johnny Hodges And His Orchestra

Gene Krupa
Артист

Gene Krupa

Glenn Miller Orchestra
Артист

Glenn Miller Orchestra

Martial Solal
Артист

Martial Solal

Kenny Baker
Артист

Kenny Baker

Gerald Wilson
Артист

Gerald Wilson

Buck Clayton
Артист

Buck Clayton

Charlie Shavers
Артист

Charlie Shavers