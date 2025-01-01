Трек · 1988
Too Late Marlene
15 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 1997 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Текст песни
Waking out of nowhere and I let you in
Till my imagination went for a spin
I've seen you every night, been making out since then
And still I wonder why everybody's saying that ice is thin
And I think I know you just a little bit by now
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
New York 19842025 · Альбом · Duran Duran
Pretoria 19932025 · Альбом · Duran Duran
GIVE IT ALL UP (feat. Tove Lo) [Erol Alkan's Rework]2022 · Альбом · Duran Duran
LAUGHING BOY2021 · Сингл · Duran Duran
FUTURE PAST (Deluxe)2021 · Альбом · Duran Duran
FUTURE PAST2021 · Альбом · Duran Duran
GIVE IT ALL UP (feat. Tove Lo)2021 · Сингл · Tove Lo
TONIGHT UNITED2021 · Сингл · Duran Duran
ANNIVERSARY (Edit)2021 · Сингл · Duran Duran
ANNIVERSARY2021 · Сингл · Duran Duran
MORE JOY! (feat. CHAI)2021 · Сингл · Chai
INVISIBLE2021 · Сингл · Duran Duran