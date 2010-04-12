Трек · 2010
Sleeping My Day Away
Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
Текст песни
I'm sleeping my day away
Mumbling "Good morning" and raising my head
A bad breath kiss to my pillow pet
Takes a look at the day and turns and stay in bed
Open my eyes when the day have died
