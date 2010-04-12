О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Michael Learns To Rock

Michael Learns To Rock

Трек  ·  2010

Frostbite

1 лайк

Michael Learns To Rock

Исполнитель

Michael Learns To Rock

Трек Frostbite

#

Название

Альбом

1

Трек Frostbite

Frostbite

Michael Learns To Rock

50 Stærke Danske Hits (Vol. 9)

4:23

Текст песни

I'm running on empty alone in a steel cold town

The colours are fading to grey when you're not around, hey yeah

I'm going over what you said

The words keep ringing in my head

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Children Of Tomorrow (Utopia)
Children Of Tomorrow (Utopia)2021 · Сингл · Michael Learns To Rock
Релиз Hiding Away from Life
Hiding Away from Life2018 · Сингл · Michael Learns To Rock
Релиз STILL
STILL2018 · Альбом · Michael Learns To Rock
Релиз Everything You Need
Everything You Need2018 · Сингл · Michael Learns To Rock
Релиз With Love
With Love2016 · Альбом · Michael Learns To Rock
Релиз Michael Learns To Rock (2014 Remaster)
Michael Learns To Rock (2014 Remaster)2014 · Альбом · Michael Learns To Rock
Релиз Nothing to Lose (2014 Remaster)
Nothing to Lose (2014 Remaster)2014 · Альбом · Michael Learns To Rock
Релиз Played on Pepper (2014 Remaster)
Played on Pepper (2014 Remaster)2014 · Альбом · Michael Learns To Rock
Релиз Blue Night (2014 Remaster)
Blue Night (2014 Remaster)2014 · Альбом · Michael Learns To Rock
Релиз Colours (2014 Remaster)
Colours (2014 Remaster)2014 · Альбом · Michael Learns To Rock
Релиз 25
252014 · Альбом · Michael Learns To Rock
Релиз Echo
Echo2013 · Сингл · HRH Prince Consort Henrik of Denmark

Похожие артисты

Michael Learns To Rock
Артист

Michael Learns To Rock

Elton John
Артист

Elton John

Bryan Adams
Артист

Bryan Adams

Eros Ramazzotti
Артист

Eros Ramazzotti

Chris De Burgh
Артист

Chris De Burgh

Tina Turner
Артист

Tina Turner

Phil Collins
Артист

Phil Collins

Rod Stewart
Артист

Rod Stewart

Bryan Ferry
Артист

Bryan Ferry

Dave Stewart
Артист

Dave Stewart

Seal
Артист

Seal

Zucchero
Артист

Zucchero

Savage Garden
Артист

Savage Garden