DJ Aligator

DJ Aligator

,

Christina Undhjem

Трек  ·  2010

Dreams (feat. Christina Undhjem)

DJ Aligator

DJ Aligator

Трек Dreams (feat. Christina Undhjem)

1

Трек Dreams (feat. Christina Undhjem)

Dreams (feat. Christina Undhjem)

DJ Aligator

,

Christina Undhjem

50 Stærke Danske Hits (Vol. 9)

4:06

Текст песни

It's The Dreams,

That last,

A Thousand years...

Takes your soul,

And Leads you to your goal...

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
