Трек · 2010
Dreams (feat. Christina Undhjem)
372 лайка
Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
Текст песни
It's The Dreams,
That last,
A Thousand years...
Takes your soul,
And Leads you to your goal...
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Where Are You 20202020 · Сингл · Paffendorf
Big Bang2016 · Сингл · DJ Aligator
Fist Pump2014 · Альбом · DJ Aligator
Be with You2013 · Альбом · Sarah West
Next Level2012 · Альбом · DJ Aligator
Starting Over2012 · Сингл · DJ Aligator
The Perfect Match2012 · Альбом · DJ Aligator
Trash the Club2011 · Альбом · Al Agami
Protect Your Ears2005 · Сингл · DJ Aligator
Dreams2002 · Сингл · DJ Aligator
Stomp!2002 · Сингл · DJ Aligator
The Sound Of Scandinavia2002 · Альбом · DJ Aligator