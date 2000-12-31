О нас

Gilles Ragon

Gilles Ragon

/

Anna Maria Panzarella

/

Sophie Koch

и 

ещё 5

Трек  ·  2000

Manon, Act 4: "Mais qui donc nous arrive" (Guillot, Poussette, Javotte, Rosette, Des Grieux, Lescaut, Manon, Les croupiers)

2 лайка

Gilles Ragon

Исполнитель

Gilles Ragon

Трек Manon, Act 4: "Mais qui donc nous arrive" (Guillot, Poussette, Javotte, Rosette, Des Grieux, Lescaut, Manon, Les croupiers)

#

Название

Альбом

1

Трек Manon, Act 4: "Mais qui donc nous arrive" (Guillot, Poussette, Javotte, Rosette, Des Grieux, Lescaut, Manon, Les croupiers)

Manon, Act 4: "Mais qui donc nous arrive" (Guillot, Poussette, Javotte, Rosette, Des Grieux, Lescaut, Manon, Les croupiers)

Gilles Ragon

,

Anna Maria Panzarella

,

Sophie Koch

,

Susanne Schimmack

,

Earle Patriarco

,

Luc de Meulenaere

,

Yves Goffinet

,

Yann-Armel Quemener

Massenet: Manon

1:45

Информация о правообладателе: ℗ 2000 The copyright in this sound recording is owned by EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Debussy: Intégrale des mélodies
Debussy: Intégrale des mélodies2014 · Альбом · Gilles Ragon
Релиз Zelenka: Repons et lamentations - Office des Ténèbres du Vendredi Saint
Zelenka: Repons et lamentations - Office des Ténèbres du Vendredi Saint2002 · Альбом · Peter Harvey
Релиз Traetta: Antigona
Traetta: Antigona2000 · Сингл · Christophe Rousset
Релиз Charpentier : Le Jugement de Salomon Cantique en l'honneur de Saint-Xavier
Charpentier : Le Jugement de Salomon Cantique en l'honneur de Saint-Xavier1987 · Альбом · Alain Zaepffel

